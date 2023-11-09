Сусло Марфа Власова (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1785
Муж: Сусло Петр Никитин
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин
Рождение ребёнка
04.03.1789
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сусло Иван Петров
Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Сусло Демьян Петров
Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин
Рождение ребёнка
1804
Сын: Сусло Кондрат Петров
Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин
Смерть
Неизвестно