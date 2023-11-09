Сусло Марфа Власова (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусло Марфа Власова (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1785

Муж: Сусло Петр Никитин

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин

Рождение ребёнка
04.03.1789

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сусло Иван Петров

Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сусло Демьян Петров

Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин

Рождение ребёнка
1804

Сын: Сусло Кондрат Петров

Отец ребёнка: Сусло Петр Никитин

Смерть
Неизвестно
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