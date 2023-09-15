Мецлер Давид Александрович
Место рождения
Дата рождения04.09.1893
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1893
Место жительства
С 1893
Бракосочетание
Между 1927 и 1933
Рождение ребёнка
04.07.1933
Сын: Распопов Станислав Давидович
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Николаевна
Косино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1949
Дочь: Беца Ганна Давидовна
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1949
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Николаевна
Место жительства
До 1952
Смерть
1952