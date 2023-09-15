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Мецлер Давид Александрович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

04.09.1893

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1893

Отец: Мецлер Александр Михайлович

Мать: Мецлер Амалия Карловна

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1893
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Между 1927 и 1933

Жена: Иванова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1933

Сын: Распопов Станислав Давидович

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Николаевна

Косино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1949

Дочь: Беца Ганна Давидовна

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Николаевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Иванов Юрий Давидович

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Николаевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Место жительства
До 1952
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
1952
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
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