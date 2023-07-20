Александрова Улита (Ульяна) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Улита (Ульяна) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

По 1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1791

Сын: Александров Карп Александрович

Отец ребёнка: Александров Александр Федорович

Большие Кабаны, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
По 1830
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