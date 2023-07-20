Александрова Улита (Ульяна) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПо 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1791
Сын: Александров Карп Александрович
Отец ребёнка: Александров Александр Федорович
Большие Кабаны, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
По 1830