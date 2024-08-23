Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1744
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1744
Отец: Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1762 и 26.06.1782
Жена: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Антон Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Мартын Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около ?.05.1782
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Федосей Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Герасим Андреевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична
Смерть
1814