Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федорович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около ?.02.1744

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.

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СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1744

Отец: Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1762 и 26.06.1782

Жена: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Антон Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Мартын Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около ?.05.1782

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Федосей Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична

Смерть
1814

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