Львова МАТРЕНА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова МАТРЕНА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Левлин ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
1798

Сын: Левлин ЕМЕЛЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
1800

Сын: Левлин ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
1805

Сын: Левлин МАКСИМ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Левлин ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
1813

Сын: Левлин ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левлина ВАСИЛИСА ЯКОВЛЕВНА

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левлина СТЕПАНИДА ЯКОВЛЕВНА

Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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