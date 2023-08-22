Львова МАТРЕНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левлина ВАСИЛИСА ЯКОВЛЕВНА
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левлина СТЕПАНИДА ЯКОВЛЕВНА
Отец ребёнка: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левлин ЯКОВ ОСИПОВИЧ
Смерть
Неизвестно