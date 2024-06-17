Рак Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рак София Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1911
Рождение ребёнка
15.05.1913
Рождение ребёнка
20.03.1921
Дочь: Чепкина (Рак) Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Рак София Артемовна
Турец, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно