Рак Семён Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рак Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рак София Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рак София Артемовна

Рождение ребёнка
13.01.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рак София Артемовна

Рождение ребёнка
15.05.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рак София Артемовна

Рождение ребёнка
20.03.1921

Дочь: Чепкина (Рак) Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Рак София Артемовна

Турец, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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