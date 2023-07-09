Монгуш (Петрова) Роза Монгулековна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960
Рождение ребёнка
04.07.1983
Дочь: Монгуш Эльвира Дмитриевна
Отец ребёнка: Монгуш Дмитрий Конгарович
Бракосочетание
12.08.1983
Чадан, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
15.01.1989
Дочь: Монгуш Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Монгуш Дмитрий Конгарович
Рождение ребёнка
12.02.1997
Сын: Кара-Монгуш Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Монгуш Дмитрий Конгарович