Монгуш (Петрова) Роза Монгулековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш (Петрова) Роза Монгулековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960

Отец: Монгуш Монгулек Седен-оолович

Мать: Ооржак Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1983

Дочь: Монгуш Эльвира Дмитриевна

Отец ребёнка: Монгуш Дмитрий Конгарович

Бракосочетание
12.08.1983

Муж: Монгуш Дмитрий Конгарович

Чадан, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
15.01.1989

Дочь: Монгуш Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Монгуш Дмитрий Конгарович

Рождение ребёнка
12.02.1997

Сын: Кара-Монгуш Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Монгуш Дмитрий Конгарович

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