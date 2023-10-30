Зяблова (Рыжова) Анна Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблова (Рыжова) Анна Порфирьевна

Место рождения

Салмановка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рыжов Порфирий Федорович

Мать: не указана

Салмановка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1918

Муж: Зяблов Михаил Ивановч

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
по жениху: с.Сумарокова Кирилл Степанов Фирсов, Василий Егоров Гурьянов по невесте: д.Салмановки Ермий Феодоров Рыжов, д.Новой Кульметьевки Николай федоров Афонина
Смерть
Неизвестно
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