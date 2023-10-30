Зяблова (Рыжова) Анна Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Рыжов Порфирий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1918
Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
по жениху: с.Сумарокова Кирилл Степанов Фирсов, Василий Егоров Гурьянов по невесте: д.Салмановки Ермий Феодоров Рыжов, д.Новой Кульметьевки Николай федоров Афонина
Смерть
Неизвестно