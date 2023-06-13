Лохмонова Мария Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохманова Галина Петровна
Отец ребёнка: Воробинский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лохманова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Воробинский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лохманов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Воробинский Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно