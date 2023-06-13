Лохмонова Мария Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохмонова Мария Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохманова Галина Петровна

Отец ребёнка: Воробинский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лохманова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Воробинский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лохманов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Воробинский Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробинский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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