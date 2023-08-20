Марнов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марнов Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марнов Степан (Стефан)

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.12.1893

Сын: Марнов Павел Федорович

Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.05.1898

Сын: Марнов Иван Федорович

Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марнова Ксения Василевна

Смерть
Неизвестно
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