Марнов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марнов Степан (Стефан)
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.12.1893
Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна
Рождение ребёнка
17.05.1898
Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Марнова Ксения Василевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марнова Ксения Василевна
Смерть
Неизвестно