Игнатьев Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юмшанова Юлия Леонидовна
Майя, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
26.01.2018
Сын: Игнатьев Ярослав Вячеславович
Мать ребёнка: Павлова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна