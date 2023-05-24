Игнатьев Вячеслав Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Василий Константинович

Мать: Трофимова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
21.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юмшанова Юлия Леонидовна

Майя, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
26.01.2018

Сын: Игнатьев Ярослав Вячеславович

Мать ребёнка: Павлова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна

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