von Bolanden Werner Iii
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1174
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1174
Отец: не указан
Мать: не указана
Germany
Бракосочетание
1195
Рождение ребёнка
Около 1198
Сын: Bolanden Werner Iv
Мать ребёнка: Von Isenburg-Braunsberg Agnes
Germany
Рождение ребёнка
Около 1200
Сын: Bolanden-Falkenstein Philipp von
Мать ребёнка: Von Isenburg-Braunsberg Agnes
Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Bolanden