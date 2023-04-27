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von Bolanden Werner Iii

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1174

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1178 г.р.

Дети

Около 1198 г.р.
Около 1200 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1174

Отец: не указан

Мать: не указана

Germany
Бракосочетание
1195

Жена: Von Isenburg-Braunsberg Agnes

Рождение ребёнка
Около 1198

Сын: Bolanden Werner Iv

Мать ребёнка: Von Isenburg-Braunsberg Agnes

Germany
Рождение ребёнка
Около 1200

Сын: Bolanden-Falkenstein Philipp von

Мать ребёнка: Von Isenburg-Braunsberg Agnes

Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Bolanden
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