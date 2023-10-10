Игонин Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгонин Никита Федорович

Игонин Никита Федорович

Место рождения

Савро-Мамышево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Игонин Федор

Мать: не указана

Савро-Мамышево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
13.05.1945
Место призыва: Комсомольский РВК, Ивановская обл., Комсомольский р-н Дата поступления на службу: __.__.1941 Воинское звание: гв. ст. сержант Воинская часть: 48 гв. тгабр Даты подвига: 01.02.1945-0... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close