Игонин Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Игонин Федор
Мать: не указана
Военная награда
13.05.1945
Место призыва: Комсомольский РВК, Ивановская обл., Комсомольский р-н Дата поступления на службу: __.__.1941 Воинское звание: гв. ст. сержант Воинская часть: 48 гв. тгабр Даты подвига: 01.02.1945-0... Показать все
Смерть
Неизвестно