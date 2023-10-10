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Логвинович Александр Степанович

Место рождения

Дивин, Кобринский район, Брестская область

Дата рождения

02.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1967

Отец: Логвинович Степан Ильич

Мать: Логвинович Мария Алексеевна

Дивин, Кобринский район, Брестская область
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