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Логвинович Александр Степанович
Логвинович Александр Степанович
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Место рождения
Дивин
, Кобринский район, Брестская область
Дата рождения
02.10.1967
Пол
Мужской
Отец
Логвинович Степан Ильич
Мать
Логвинович (Якубович) Мария Алексеевна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1967
Отец:
Логвинович Степан Ильич
Мать:
Логвинович Мария Алексеевна
Дивин
, Кобринский район, Брестская область
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