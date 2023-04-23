Кузиков Тихон Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Кузикова Евдокия Адриановна
Место жительства
1904 ст.
Дронова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно