Кузиков Тихон Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузиков Тихон Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1904 ст.

Сын: Кузиков Павел Тихонович

Мать ребёнка: Кузикова Евдокия Адриановна

Место жительства
1904 ст.
Дронова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузикова Евдокия Адриановна

Смерть
Неизвестно
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