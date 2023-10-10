Болданков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Болданков Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наумкина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Болданков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болданков Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болданков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна
Смерть
Неизвестно