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Болданков Сергей Иванович

Место рождения

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Болданков Иван Иванович

Мать: не указана

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наумкина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Болданков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болданков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болданков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Болданкова Феврония Яковлевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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