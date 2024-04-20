Михайленко Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каретникова Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
18.02.1984

Сын: Михайленко Евгений Викторович

Мать ребёнка: Каретникова Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.1986

Сын: Михайленко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Каретникова Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
29.04.1986

Сын: Михайленко Григорий Викторович

Мать ребёнка: Каретникова Раиса Григорьевна

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