Михайленко Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1984
Сын: Михайленко Евгений Викторович
Мать ребёнка: Каретникова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
29.04.1986
Сын: Михайленко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Каретникова Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
29.04.1986
Сын: Михайленко Григорий Викторович
Мать ребёнка: Каретникова Раиса Григорьевна