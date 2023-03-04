Чучкалов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
07.08.1853
Мать ребёнка: Чучкалова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аграфина Ивановна
Мать ребёнка: Чучкалова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
25.01.1856
Сын: Чучкалов Василий Иванович
Мать ребёнка: Чучкалова Параскева Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858