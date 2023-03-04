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Чучкалов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Мать: Чучкалова Настасья Галактионова

Рождение ребёнка
07.08.1853

Сын: Чучкалов Иван Иванович

Мать ребёнка: Чучкалова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аграфина Ивановна

Мать ребёнка: Чучкалова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
25.01.1856

Сын: Чучкалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Чучкалова Параскева Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чучкалова Параскева Степановна

Смерть
После 1858
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