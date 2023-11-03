Охрименко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
07.08.1932
Сын: Охрименко Владимир Викторович
Мать ребёнка: Охрименко Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.10.1934
Сын: Охрименко Василий Викторович
Мать ребёнка: Охрименко Ульяна Алексеевна
Выд св во 2281905 от 03.06.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охрименко Юрий Викторович
Мать ребёнка: Охрименко Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно