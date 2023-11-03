Охрименко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Охрименко Иван Прокопьевич

Мать: Охрименко Варвара Титовна

Рождение ребёнка
07.08.1932

Сын: Охрименко Владимир Викторович

Мать ребёнка: Охрименко Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1934

Сын: Охрименко Василий Викторович

Мать ребёнка: Охрименко Ульяна Алексеевна

Выд св во 2281905 от 03.06.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охрименко Юрий Викторович

Мать ребёнка: Охрименко Ульяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охрименко Ульяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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