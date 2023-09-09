Хамад — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамад

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1950

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950

Отец: Иса

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1969

Сын: Салман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фейсал

Мать ребёнка: не указана

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