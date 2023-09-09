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Хамад
Хамад
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1950
Пол
Мужской
Отец
Иса
1933 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Салман
1969 г.р.
Фейсал
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950
Отец:
Иса
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1969
Сын:
Салман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Фейсал
Мать ребёнка: не указана
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