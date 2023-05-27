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Карманова Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Карманов Александр

Мать: Хлыстунова Фекла Матвеевна

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