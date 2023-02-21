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Мальцов Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Годы рождения высчитывала приблизительно, по возрасту его дочери Агафьи, которая родилась в 1807 г. ( 12.02.1826 ей было 19 лет - по записи о браке в МК)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Мальцов Егор Тихонович

Мать ребёнка: не указана

д. Заостровская село Никольское (Пермское)
Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 32 лет Вероятно, это старший брат Безгодовой (Мальцовой)Агафьи Тихоновны, бабушки Феклы Георгиевны Барановой (Безгодово... Показать все
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Безгодова Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

село Никольское д.Заостровская (городищенские деревни-?)
Городищенских деревень умершего крестьянина Тихона Мальцова дочь (запись в МК о венчании с Безгодовым Архиппом Максимовичем- 12.02.1826).
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Мальцов Карп Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мальцов Павел Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Гликерья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 19 лет № семьи по ревизии: 13. Члены семьи: Мальцов Егор Тихонович Мальцов Карп Тихонович - брат, 26 лет, Мальцова Дар... Показать все
Смерть
Неизвестно
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