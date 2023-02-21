Мальцов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Годы рождения высчитывала приблизительно, по возрасту его дочери Агафьи, которая родилась в 1807 г. ( 12.02.1826 ей было 19 лет - по записи о браке в МК)
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Заостровская село Никольское (Пермское)
Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 32 лет Вероятно, это старший брат Безгодовой (Мальцовой)Агафьи Тихоновны, бабушки Феклы Георгиевны Барановой (Безгодово... Показать все
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Безгодова Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
село Никольское д.Заостровская (городищенские деревни-?)
Городищенских деревень умершего крестьянина Тихона Мальцова дочь (запись в МК о венчании с Безгодовым Архиппом Максимовичем- 12.02.1826).
Рождение ребёнка
1808 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Гликерья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Соц. звание: крестьяне Место проживания: Заостровская д. Возраст на 1834 год: 19 лет № семьи по ревизии: 13. Члены семьи: Мальцов Егор Тихонович Мальцов Карп Тихонович - брат, 26 лет, Мальцова Дар... Показать все
Смерть
Неизвестно