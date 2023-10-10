Мартыщенко (Запорожцева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыщенко (Запорожцева) Татьяна

Место рождения

Усть-Донецкий, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

26.11.1972

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1972

Отец: Запорожцев Евгений

Мать: Запорожцева Юлия

Усть-Донецкий, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.04.2001

Сын: Мартыщенко Евгений

Отец ребёнка: Мартыщенко Александр

Усть-Донецкий, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартыщенко Александр

Усть-Донецкий, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыщенко Александр

Место жительства
Неизвестно
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