Мартыщенко (Запорожцева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения26.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1972
Отец: Запорожцев Евгений
Мать: Запорожцева Юлия
Рождение ребёнка
23.04.2001
Сын: Мартыщенко Евгений
Отец ребёнка: Мартыщенко Александр
Рождение ребёнка
30.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартыщенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартыщенко Александр
Место жительства
Неизвестно