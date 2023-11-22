Попова (Рогожкина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Рогожкина) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1959

Отец: Рогожкин Евгений

Мать: Рогожкина Антонина

Бракосочетание
13.02.1981

Муж: Попов Василий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.11.1981

Сын: Попов Данил

Отец ребёнка: Попов Василий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.07.1986

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Попов Василий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Зам.главного Бухгалтера
Место жительства
Неизвестно
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