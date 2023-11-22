Попова (Рогожкина) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1959
Отец: Рогожкин Евгений
Мать: Рогожкина Антонина
Бракосочетание
13.02.1981
Муж: Попов Василий
Рождение ребёнка
16.11.1981
Сын: Попов Данил
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
09.07.1986
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Попов Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Зам.главного Бухгалтера
Место жительства
Неизвестно