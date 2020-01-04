Нестеренко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1960

Дата смерти

04.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1960

Отец: Нестеренко Александр Михайлович

Мать: Нестеренко Мария Нефедовна

Рождение ребёнка
06.06.1987

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья

Рождение ребёнка
11.08.1989

Сын: Нестеренко Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Наталья

Место жительства
Неизвестно
Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
04.01.2020
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