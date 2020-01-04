Нестеренко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1960
Дата смерти04.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1960
Рождение ребёнка
06.06.1987
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья
Рождение ребёнка
11.08.1989
Сын: Нестеренко Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестеренко Наталья
Место жительства
Неизвестно
Находка, Находкинский, Приморский край
Смерть
04.01.2020