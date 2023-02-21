Тушина (Кочергина) Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Кочергина) Пелагея Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

05.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сапелкина Ксенья Тимофеева

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
15.09.1890

Дочь: Любовь Тимофеева

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Тушин Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Тушин Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1899

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов

Смерть
05.09.1899
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь
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