Тушина (Кочергина) Пелагея Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти05.09.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сапелкина Ксенья Тимофеева
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
15.09.1890
Дочь: Любовь Тимофеева
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Тушин Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896
Дочь: Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Тушин Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1899
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тушин Тимофей Михайлов
Смерть
05.09.1899
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь