Железняк (Белецкий) Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения04.01.1904
Дата смерти14.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1984
Смерть
14.10.1984