Железняк (Белецкий) Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железняк (Белецкий) Владимир Степанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.01.1904

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1925 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1984
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.10.1984
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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