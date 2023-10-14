Куксова Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1907
Дата смерти12.03.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1907
Отец: Куксов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1930
Дочь: Вихрова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Сапегин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1933
Дочь: Фомина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сапегин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1936
Отец ребёнка: Сапегин Василий Дмитриевич
Смерть
12.03.1961