Куксова Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуксова Вера Федоровна

Куксова Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1907

Дата смерти

12.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1907

Отец: Куксов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1930

Дочь: Вихрова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Сапегин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1933

Дочь: Фомина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сапегин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.07.1936

Сын: Сапегин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сапегин Василий Дмитриевич

Смерть
12.03.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close