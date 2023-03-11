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Фабер Анатолий Карлович

Место рождения

Подольская губерния

Дата рождения

23.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Подольская губерния
из мещан
Военная служба
31.07.1876
На основании Приказа по Военному ведомству от 31.07.1876г, имеет право по выслуге лет на чин XIV класса.
Образование
30.06.1888 ст.
По окончании курса наук в Технической Артиллерийской школе, произведен в Технические мастера 2-го разряда с назначением на службу в Осовецкую крепостную Артиллерию – 30.06.1888г.
Работа или профессия
30.07.1890
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
- Департаментом Таможенных Сборов назначен Помощником Надзирателя Лиственичной Таможенной Заставы –
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Циммерман Владислава Францевна

Работа или профессия
С 1890 по 1898 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 1891 по 1898 ст.
г.Иркутск
работал в Иркутской таможне на разных должностях
Работа или профессия
С 08.10.1898
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Приказом Департамента Таможенных Сборов от 08.10.1898г., перемещен на должность Управляющего Лиственичною Таможенною Заставою –
Награда
Неизвестно
Имеет серебряную медаль на Александровской ленте в память царствования Императора Александра III-го
Смерть
Неизвестно
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