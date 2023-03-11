Фабер Анатолий Карлович
Место рожденияПодольская губерния
Дата рождения23.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Подольская губерния
из мещан
Военная служба
31.07.1876
На основании Приказа по Военному ведомству от 31.07.1876г, имеет право по выслуге лет на чин XIV класса.
Образование
30.06.1888 ст.
По окончании курса наук в Технической Артиллерийской школе, произведен в Технические мастера 2-го разряда с назначением на службу в Осовецкую крепостную Артиллерию – 30.06.1888г.
Работа или профессия
30.07.1890
- Департаментом Таможенных Сборов назначен Помощником Надзирателя Лиственичной Таможенной Заставы –
Бракосочетание
Около 1890
Работа или профессия
С 1890 по 1898 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
С 1891 по 1898 ст.
г.Иркутск
работал в Иркутской таможне на разных должностях
Работа или профессия
С 08.10.1898
Приказом Департамента Таможенных Сборов от 08.10.1898г., перемещен на должность Управляющего Лиственичною Таможенною Заставою –
Награда
Неизвестно
Имеет серебряную медаль на Александровской ленте в память царствования Императора Александра III-го
Смерть
Неизвестно