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Иван Гаврилов
Иван Гаврилов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
1855
Пол
Мужской
Отец
Гаврила Савостьянов
1825 г.р.
Мать
Татьяна Калинова
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Гаврила Савостьянов
Мать:
Татьяна Калинова
Смерть
1855
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