Иван Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Гаврила Савостьянов

Мать: Татьяна Калинова

Смерть
1855
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