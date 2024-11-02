Марианна Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Смирнов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Смирнов Семён (Семион) Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.
Дочь: Смирнова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Смирнов Семён (Семион) Иванович
Смерть
Неизвестно