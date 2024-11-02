Марианна Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарианна Севастьянова

Марианна Севастьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Полома, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
1881

Муж: Смирнов Семён (Семион) Иванович

Полома, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Смирнов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Смирнов Семён (Семион) Иванович

Полома, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.

Дочь: Смирнова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Смирнов Семён (Семион) Иванович

Полома, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Полома, город Шахунья, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.