Веришко Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веришко Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франтишка

Отец ребёнка: Веришко Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моника Казимировна

Отец ребёнка: Веришко Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веришко Тадеуш Казимирович

Отец ребёнка: Веришко Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веришко Болеслав Казимирович

Отец ребёнка: Веришко Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веришко Станислав Казимирович

Отец ребёнка: Веришко Казимир

Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веришко Казимир

Смерть
Неизвестно
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