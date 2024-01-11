Веришко Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Франтишка
Отец ребёнка: Веришко Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моника Казимировна
Отец ребёнка: Веришко Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веришко Тадеуш Казимирович
Отец ребёнка: Веришко Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веришко Болеслав Казимирович
Отец ребёнка: Веришко Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веришко Станислав Казимирович
Отец ребёнка: Веришко Казимир
Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веришко Казимир
Смерть
Неизвестно