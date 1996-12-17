Семенов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Владимир

Место рождения

Россия

Дата рождения

05.04.1956

Дата смерти

17.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Валентина

Смерть
17.12.1996
Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Большая Ижора, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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