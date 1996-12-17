Семенов Владимир
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.04.1956
Дата смерти17.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Валентина
Смерть
17.12.1996
Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Большая Ижора, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область