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Рыжов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Рыжов Семен Тимофеев

Мать: Рыжова Фекла Алексеева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пестова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Мария Михайлова

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно
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