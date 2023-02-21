Рыжов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Рыжов Семен Тимофеев
Мать: Рыжова Фекла Алексеева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пестова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Мария Михайлова
Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно