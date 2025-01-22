(Тычинкина) Гликерия Тихоновна 19.10.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тычинкина) Гликерия Тихоновна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 19.10.1878, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла 25.11.1878, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Тычинкин Тихон СидоровичОколо 1842 г.р.
Мать
Феодосия ФоминичнаОколо 1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1878

Отец: Тычинкин Тихон Сидорович

Мать: Феодосия Фоминична

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
25.11.1878
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Причина смерти: от сухотки

Похороны
Неизвестно
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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