(Тычинкина) Гликерия Тихоновна
женский, родилась 19.10.1878, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла 25.11.1878, Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
ОтецТычинкин Тихон СидоровичОколо 1842 г.р.
МатьФеодосия ФоминичнаОколо 1846 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1878
Отец: Тычинкин Тихон Сидорович
Мать: Феодосия Фоминична
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.11.1878
Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Похороны
Неизвестно
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область