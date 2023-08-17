Харченко Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.2013
Дочь: Харченко Валентина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.2016
Сын: Харченко Николай Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.2019
Дочь: Харченко Анна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности