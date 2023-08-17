Харченко Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.2013

Дочь: Харченко Валентина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.2016

Сын: Харченко Николай Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.2019

Дочь: Харченко Анна Владимировна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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