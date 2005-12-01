Булушева (Ревякина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулушева (Ревякина) Мария Ивановна

Булушева (Ревякина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.08.1910

Дата смерти

01.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910

Отец: Ревякин Иван Кузьмич

Мать: Ревякина Прасковья Артемьевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Булушев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Булушев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Логвиненко Лидия

Отец ребёнка: Рябухин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кривова Алла

Отец ребёнка: Рябухин Иван Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самыкина Елена Петровна

Отец ребёнка: Булушев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ? не факт что сын

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.12.2005
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close