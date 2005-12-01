Булушева (Ревякина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.1910
Дата смерти01.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910
Рождение ребёнка
1925
Сын: Булушев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Булушев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Логвиненко Лидия
Отец ребёнка: Рябухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кривова Алла
Отец ребёнка: Рябухин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самыкина Елена Петровна
Отец ребёнка: Булушев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ? не факт что сын
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.12.2005