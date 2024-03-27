Ихсанова Гельмениса
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно