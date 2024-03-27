Ихсанова Гельмениса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова Гельмениса

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Усман Минханович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Усман Минханович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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