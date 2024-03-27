Камалетдинова Ильнур
Место рожденияд.Альшихово Буинского р-на РТ
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Камалетдинов Бадертдин
Мать: Камалетдинова Закиянур
д.Альшихово Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно