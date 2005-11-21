Тарасов Феклист Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 13.01.1929
Дата смерти21.11.2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.01.1929
Отец: Тарасов Григорий
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1949
Дочь: Череваткина Евгения Феоктистовна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Череваткина Алёна Феклистовна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина Афанасьевна
Смерть
21.11.2005