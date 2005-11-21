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Тарасов Феклист Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 13.01.1929

Дата смерти

21.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.01.1929

Отец: Тарасов Григорий

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1949

Дочь: Череваткина Евгения Феоктистовна

Мать ребёнка: Тарасова Антонина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Череваткина Алёна Феклистовна

Мать ребёнка: Тарасова Антонина Афанасьевна

Смерть
21.11.2005
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