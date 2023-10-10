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Калужинов Александр Терентьевич

Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Калужинов Терентий Леонтьевич

Мать: Калужинова Гликерия Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.

Дочь: Калужинова Екатерина

Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна

Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.

Сын: Калужинов Иван

Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.

Дочь: Калужинова Анна Александровна

Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.03.1905 ст.

Сын: Калужинов Гавриил

Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.

Дочь: Калужинова Матрена Александровна

Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Федосья Александровна

Смерть
Неизвестно
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