Калужинов Александр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
19.11.1895 ст.
Дочь: Калужинова Екатерина
Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.
Сын: Калужинов Иван
Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1900 ст.
Дочь: Калужинова Анна Александровна
Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1905 ст.
Сын: Калужинов Гавриил
Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна
Рождение ребёнка
07.11.1906 ст.
Дочь: Калужинова Матрена Александровна
Мать ребёнка: Калужинова Федосья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно