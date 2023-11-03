Шестернина (Сотникова) Анфиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина (Сотникова) Анфиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

29.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Сотников Иван Павлович

Мать: Сотникова Агафья Иванова

Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Шестернин Семеон Алексеев

М. 20 лет ж. 19
Рождение ребёнка
?.10.1853

Сын: Шестернин Косма Семенов

Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев

Рождение ребёнка
16.03.1855

Сын: Шестернин Алексей Семенов

Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев

Рождение ребёнка
23.09.1859

Дочь: Ефросинья Семенова

Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев

Рождение ребёнка
29.10.1866

Сын: Шестернин Арсений Семенов

Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев

Бракосочетание
16.02.1872

Муж: Булыцин Михаил Ильин

м.42 ж. 38 оба вторым
Смерть
29.09.1875
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
42 года, чахотка
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