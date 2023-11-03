Шестернина (Сотникова) Анфиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти29.09.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Сотников Иван Павлович
Мать: Сотникова Агафья Иванова
Бракосочетание
18.01.1853
М. 20 лет ж. 19
Рождение ребёнка
?.10.1853
Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев
Рождение ребёнка
16.03.1855
Сын: Шестернин Алексей Семенов
Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев
Рождение ребёнка
23.09.1859
Дочь: Ефросинья Семенова
Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев
Рождение ребёнка
29.10.1866
Сын: Шестернин Арсений Семенов
Отец ребёнка: Шестернин Семеон Алексеев
Бракосочетание
16.02.1872
Муж: Булыцин Михаил Ильин
м.42 ж. 38 оба вторым
Смерть
29.09.1875
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
42 года, чахотка