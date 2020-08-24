Шубин Тихон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Тихон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2020

Отец: Шубин Сергей Николаевич

Мать: Шубина Елена

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