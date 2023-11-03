Ударцов Ларион Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Ударцов Андрей
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова
Рождение ребёнка
11.11.1770
Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, с. Бобровки, крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно