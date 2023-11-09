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Филиппов Валентин Николаевич
Филиппов Валентин Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1952
Пол
Мужской
Отец
Филиппов Николай Федорович
1914 г.р.
Мать
Филиппова (Поливко) Зинаида Леонтьевна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952
Отец:
Филиппов Николай Федорович
Мать:
Филиппова Зинаида Леонтьевна
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