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Филиппов Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952

Отец: Филиппов Николай Федорович

Мать: Филиппова Зинаида Леонтьевна

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