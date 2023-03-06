Евсеева (Гаврилова) Луиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Владимир
Отец ребёнка: Евсеев Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Евсеев Виталий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно