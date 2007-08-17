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Кузнецова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

17.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2007

Отец: Кузнецов Сергей Валентинович

Мать: Кузнецова Наталья Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
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