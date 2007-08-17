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Кузнецова Анастасия Сергеевна
Кузнецова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
17.08.2007
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Сергей Валентинович
1982 г.р.
Мать
Кузнецова (Кудрина) Наталья Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2007
Отец:
Кузнецов Сергей Валентинович
Мать:
Кузнецова Наталья Владимировна
Омск
, город Омск, Омская область
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