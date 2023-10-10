Шипицына Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Аксинья Степановна
Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Акулина Степановна
Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно