Шипицына Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Прасковья Яковлевна

Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шипицын Егор Степанович

Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Аксинья Степановна

Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Акулина Степановна

Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Шипицын Степан Семенович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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