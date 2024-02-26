Евдокея Антонова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Матрена Осипова (Вна)
Отец ребёнка: Осип Алексеевич
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ульяна Осипова (Вна)
Отец ребёнка: Осип Алексеевич
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1805