Евдокея Антонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Антонова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Матрена Осипова (Вна)

Отец ребёнка: Осип Алексеевич

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ульяна Осипова (Вна)

Отец ребёнка: Осип Алексеевич

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1805
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