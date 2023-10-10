Трефилов Филипп Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Трефилова Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сухова Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна
Военная служба
С 1914 ст.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Широкова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.02.1932
Дочь: Аржаева Раиса Филипповна
Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна
Арест
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно