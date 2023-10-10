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Трефилов Филипп Лаврентьевич

Место рождения

Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Трефилова Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна

Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сухова Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна

Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Военная служба
С 1914 ст.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Широкова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна

Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1932

Дочь: Аржаева Раиса Филипповна

Мать ребёнка: Трефилова Федосия Алексеевна

Арест
1932
Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Федосия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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